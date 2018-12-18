Шойгу: ВКС получили в 2018 году 126 самолетов и вертолетов

Российские Воздушно-космические силы получили в 2018 году 126 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства.

«В интересах Воздушно-космических сил в 2018 году поставлено 126 современных самолетов и вертолетов, девять космических аппаратов, 120 единиц техники противовоздушной обороны», - сказал Шойгу.

Ранее министр обороны сообщил, что в ноябре текущего года прошли успешный пуск сразу 12 ракет Х-101.