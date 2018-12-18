Шойгу: Ту-160М провел испытательный пуск сразу 12 ракет Х-101

Модернизированный бомбардировщик Ту-160М провел пуск 12 крылатых ракет Х-101 в ноябре текущего года.

«В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160 после проведения его модернизации был успешно выполнен пуск 12 ракет воздушного базирования по полигону Пембой, расположенному за полярным кругом», - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Министр также напомнил, что в текущем году прошел первый в истории пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий». Кроме того, по словам министра, в текущем году на боевое дежурство заступил полк РВСН, на вооружении которого стоят комплексы «Ярс».

Министр также отметил, что комплексы «Кинжал», которые находятся на опытно-боевом дежурстве, выполнили 89 полетов по патрулированию в акваториях Черного и Каспийского морей.

Глава военного ведомства подчеркнул, что с 1 декабря 2018 года на боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет», проведены испытания ракеты «Сармат».