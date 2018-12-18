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Путин: новые вооружения ВС РФ заставят задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике

Александр Пешков
13:51 18.12.2018
«Кинжал», «Авангард», «Сармат» и другие новейшие системы вооружения кратно увеличат потенциал ВС РФ, заявил президент на коллегии российского военного ведомства.
Фото: Минобороны РФ

По словам российского президента, испытания баллистической ракеты «Сармат» прошли успешно, комплекс «Авангард» запущен в серийное производство, а гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» несет боевое дежурство. Кроме того, в текущем году было отработано практическое применение лазерного комплекса «Пересвет».

«Это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает защиту России на ближайшие десятилетия, укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к агрессивной и милитаристской риторике», - сказал Путин.

Ряд новых систем президент представил в ходе своего обращения к Федеральному собранию 1 марта текущего года. Помимо «Авангарда», «Кинжала» и «Сармата», президент говорил также о подводном беспилотном аппарате «Посейдон», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

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