Автопоезд доставил часть самолета Ил-112В на испытания в Подмосковье: кадры транспортировки

Второй опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В отправили на испытания из Воронежа в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в подмосковный Жуковский. ТРК «Звезда» публикует кадры транспортировки секции крыла самолета.

Из Воронежа автопоездом колонна в сопровождении машин ГИБДД двигалась чуть более суток.

Ожидается, что до конца года в институт будет доставлен и фюзеляж самого самолета. Перед этим ЦАГИ завершило испытания элементов конструкции Ил-112В, подтвердив возможность начала летных испытаний самолёта.

Самолет Ил-112В призван заменить в ВКС РФ турбовинтовые самолеты Ан-26 и Ан-24, большая часть которых будет списана в 2030-2035 годах. Легкий военно-транспортный самолет будет способен перевозить грузы до пяти тонн, солдат, технику и различные вооружения. Для использования в гражданской авиации будет выпущена отдельная модификация под названием Ил-112Т.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ намерено было закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В.