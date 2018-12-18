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В России может быть создан десантный корабль водоизмещением 14 тысяч тонн

Алексей Савелов
05:00 18.12.2018
По сравнению с предшественником - БДК «Иван Грен» - новый корабль станет более вместительным: он сможет нести на себе большее количество техники, а также большую десантную группу.
В России может быть создан десантный корабль водоизмещением 14 тысяч тонн
Фото: Минобороны РФ

Десантный корабль водоизмещением до 14 тысяч тонн может быть создан на базе проекта 11711, первый представитель которого - «Иван Грен» - был передан ВМФ России летом этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора построившего «Ивана Грена» Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Эдуард Ефимов.

Напомним, что водоизмещение корабля проекта 11711 составляет до пяти тысяч тонн.

Ефимов отметил, что Невское проектно-конструкторское бюро в инициативном порядке разрабатывает проект нового десантного корабля на базе «Ивана Грена». Новый корабль будет по сравнению с предшественником иметь большее водоизмещение, длину и ширину, станет более вместительным: он сможет нести на себе большую десантную группировку, а также большее количество техники.

БДК проекта 11711 относится к кораблям океанской зоны, создан для высадки десанта, перевозки военной техники и прочих грузов. Разработчик - Невское проектно-конструкторское бюро. Главный конструктор БДК проекта 11711 - Алексей Юхнин.

Головной корабль проекта 11711 «Иван Грен» был спущен на воду в Калининграде в мае 2012 года, принят в боевой состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года.

Предназначение БДК Северного флота «Иван Грен» - высадка десанта и перевозка техники. Это самый большой десантный корабль ВМФ России. Он вмещает до 300 морпехов, более 30 БТР и 13 танков. Его вооружение - это артустановка, зенитное орудие и реактивная система залпового огня «Град». Корабль оснащен двумя вертолетами Ка-29.

ТРК «Звезда» ранее рассказала об уникальных десантных возможностях новейшего корабля «Иван Грен».

Также корреспондент «Звезды» побывал на борту нового большого десантного корабля ВМФ РФ.

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