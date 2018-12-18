Названы преимущества подлодки проекта «Лада» перед «Варшавянкой»

Испытания головной подлодки проекта 677 «Лада» - «Санкт-Петербург» - показали на порядок более высокие показатели скрытности по сравнению с подлодками проекта 636 «Варшавянка». Об этом сообщил гендиректор предприятия-производителя этих субмарин - «Адмиралтейских верфей» - Александр Бузаков.

Следует учитывать, отметил он, что «Варшавянкок» по справедливости называют «Черными дырами» по степени скрытности.

Дизель-электрические подлодки проекта 677 типа «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Их отличительные особенности – возможность залповой ракетной стрельбы по морским целям, в том числе крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ», улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие автоматизированной системы управления кораблем, а также нового современного гидроакустического комплекса, способного обнаружить малошумные цели на больших расстояниях.

Подлодка способна совершать погружения на гглубину до 350 метров. Максимальная скорость ее подводного хода - более 20 узлов, а численность экипажа подводного корабля составляет немногим более 30 человек. Субмарина получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ получит 12 новейших подводных лодок «Лада».