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Ударный БПЛА необходим: разработчик рассказал о будущем российских беспилотников

Александр Пешков
12:40 17.12.2018
О боевом применении беспилотника «Орлан» в Сирии, новых разработках, российских ударных БПЛА и об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим «Звезде» рассказал заместитель ООО «СТЦ» Роман Иванов.
Фото: Минобороны РФ

Специальный технологический центр специализируется на разработке измерительного оборудования, средств и комплексов радиоконтроля. Среди разработок компании - многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10», который стоит на вооружении Минобороны РФ.

- На западе «Орлан» называют частью ударного комплекса. Так ли это?

- Конечно, он является частью комплекса, но нельзя сказать, что ударного. Это разведывательный аппарат. У него есть модификации с элементами радиоэлектронной борьбы, но назвать их ударными сложно.

- «Орлан» - полностью российская разработка?

- Да.

- Сможет ли «Орлан» противостоять системам РЭБ?

Защита осуществляется нашей собственной разработкой. Это специализированные каналы передачи данных. Они, естественно, предполагают наличие средств по борьбе с противодействием. Как это будет работать в условиях серьезной РЭБ, я надеюсь, мы не доживем и не узнаем. Но нашему сегодняшнему противнику противодействовать нам не удается.

- Как показали себя «Орланы» в ходе операции ВКС РФ в Сирии?

- Замечательно. Военные очень ценят возможности, которые дает наша техника. Нужно понимать, что беспилотник - это самое оперативное средство разведки и других способов пока не предвидится. Значительное количество наших сотрудников побывали в Сирии, где работали над совершенствованием техники. У служб эксплуатации и разработчиков есть государственные награды.

- Будет ли сирийский опыт учитываться при модернизации «Орлана»?

- Наши специалисты, которые находились на месте, корректировали алгоритмы управления, недочеты. Мы впервые работали в таком южном регионе и столкнулись с условиями высоких температур и горной местности. Поэтому, конечно, использовали этот опыт.

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- Что Вы думаете об атаке террористов на базу Хмеймим с помощью БПЛА?

- Была выбрана самая большая цель в Сирии, это самая крупная авиационная база. Примененная техника использует покупные китайские электронные блоки, и с их помощью сложно попасть в небольшую цель. Кроме того, этих беспилотников было много: у них не оставалось надежды, что одним или двумя смогут чего-то добиться. Скорее всего, были зарубежные инструкторы, либо эти инструкторы и работали. Потому что для того, чтобы за короткое время запустить сразу десять самолетов, снаряженных боеприпасами, нужно иметь хорошие нервы и большую слаженную команду. При этом аппараты крупногабаритные, их боевая начинка сделана на очень высоком уровне, вероятно, в одной из стран НАТО.

- Можно ли ожидать угрозы применения БПЛА со стороны террористов?

- Начальник управления беспилотных летательных аппаратов Александр Новиков говорил, что такие возможности у террористов уже существуют и они будут использовать БПЛА.

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- Какие меры нужно применять для борьбы с этим?

- Применять нужно все меры. Это регистрационные меры по учету беспилотников, организационные по учету специалистов этой области, по контролю за продажей этой техники. Потому что возможности БПЛА почти безграничны.

- «Орлан» может применяться в гражданской сфере?

- Наш БПЛА - разведывательный, и точно так же он может применяться в экологической разведке, мониторинге ЛЭП, трубопроводов. Его могут применять МЧС, пожарные. Круг не ограничен.

- Получит ли «Орлан» электродвигатель?

- У нас были заданы предельные в этой отрасли параметры по времени полета, поэтому мы использовали бензиновый двигатель. При снижении времени полета до пяти-шести часов можно использовать БПЛА с электродвигателем, который нами уже создан. С ним существенно проще работать, комфортно выполнять простые задачи. Скорее всего, эта машина подойдет для гражданского сектора. Но она не позволяет выполнять боевые задачи Минобороны. В частности, речь идет и о высоте полета. К примеру, бензиновый двигатель позволяет подниматься на высоту до семи километров. То есть мы можем работать выше самых высоких гор.

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- Какой БПЛА придет на смену «Орлану»?

- На смену «Орлану» придет новый «Орлан». Сам бренд принадлежит Минобороны, поэтому, я думаю, что, продолжая развивать нашу технику, мы будем держать ее в тонусе и она всегда будет современной.

- Какие еще разработки ведет ваше предприятие?

- Есть коптеры, есть вертолеты, есть аэростаты. Но они имеют пока менее приоритетное направление, потому что необходимо удовлетворить потребность Минобороны той техникой, которая уже применяется и хорошо себя зарекомендовала. Когда эта потребность будет удовлетворена, появятся и другие беспилотники.

- Каким будет российский ударный беспилотник и нужен ли он вообще?

- Нужен. Вероятно, это будет вся линейка, которую показывают  американцы: от самых маленьких и до многотонных машин. Нам нужно дать на это свой ответ.

- Заменят ли беспилотники пилотируемые аппараты?

- Присутствие человека на борту существенно усложняет конструкцию самолета и снижает его эксплуатационные характеристики. Но отказаться от пилотов при перевозке людей будет невозможно. Хотя возможности БПЛА позволят значительно сократить число пилотируемых полетов.

- Сможет ли Россия «догнать» запад в сфере производства БПЛА?

- Олимпиады в этой сфере никто не проводит, поэтому определить «победителя» до встречи на одном поле сложно. Но, по моему мнению, мы догнали запад. Мы успешно и массово применяем беспилотники в военном конфликте, выполняем примерно равные задачи. И уровень разработок очень близкий.

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