Ракетный корабль «Мытищи» вошел в состав Балтийского флота

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» принят в состав Военно-Морского Флота России, он включен в состав Балтийского флота. Об этом сообщили в пресс-службе БФ.

«Новейший МРК проекта 22800 "Мытищи" передан ВМФ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева корабль «Мытищи» включен в боевой состав Балтфлота.

Торжественная церемония первого подъема Андреевского флага состоялась на судостроительном заводе «Пелла».

МРК «Мытищи» является головным кораблем проекта 22800, он вооружен комплексом крылатых ракет «Калибр». Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 ведется в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей Военно-Морского Флота носителями высокоточного оружия.

При строительстве МРК «Мытищи» были использованы самые новые отечественные технологии, что позволит кораблю эффективно действовать в составе флотских группировок, как в северных, так и в южных широтах.

Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта для ВМФ РФ.