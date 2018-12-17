Борисов рассказал о применении «Искандер-М» в Сирии

В ходе боевых действий против террористов в Сирии российская сторона применяла ракетный комплекс «Искандер-М». С таким заявлением выступил вице-премьер Юрий Борисов.

«Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч"», - отметил он.

По словам Борисова, Россия проанализировала применение боевой техники в Сирии, в результате чего «все выявленные недостатки были оперативно устранены». Кроме того, были намечены направления в работе «по повышению эффективности российского вооружения».

Борисов посетил Сирию 13 и 14 декабря. Там он провел встречу с президентом страны Башаром Асадом.