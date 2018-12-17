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Борисов: появление С-300 в Сирии заставило коалицию США сократить число полетов

Алексей Савелов
09:50 17.12.2018
Ранее, в сентябре текущего года, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил о поставках Сирии систем С-300 «Фаворит».
Борисов: появление С-300 в Сирии заставило коалицию США сократить число полетов
Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО, развернутая в Сирии, стала причиной снижения активности авиации коалиции во главе с США на северо-востоке страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам визита в арабскую республику.

По его словам, группировка российских ПВО в САР контролировала воздушную обстановку практически над всей ее территорией, а после заступления на боевое дежурство только одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300В4 было отмечено значительное снижение интенсивности полетов ВВС коалиции.

Помимо того, Борисов отметил, что батареи ЗРПК «Панцирь-С», развернутого в Сирии, уничтожили большое количество беспилотников и ракет, а также обеспечили прикрытие от их ударов войск и военной техники.

Российские системы С-300В4 были поставлены на боевое дежурство в арабскую республику для обеспечения безопасности аэродрома Хмеймим и пункта базирования материально-технического обеспечения «Тартус». Затем на боевое дежурство в районе авиабазы заступили более современные системы С-400.

В сентябре текущего года министром обороны РФ Сергеем Шойгу было объявлено, что Россия начинает поставки в Сирию систем С-300 «Фаворит», что стало ответной мерой России на действия Израиля, из-за которых в Сирии был сбит самолет Ил-20.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.

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