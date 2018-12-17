Новейший корвет «Громкий» завершает программу госиспытаний

Экипаж новейшего корвета проекта 20380 «Громкий», построенного на Амурском судостроительном заводе для ТОФ, завершает проведение морской части государственных испытаний корабля в полигонах боевой подготовки флота. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе проведения испытаний экипаж корабля и представители сдаточной команды, а также члены государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В частности, были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, выполнено порядка 30 взлетов и посадок корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля.

К обеспечению госиспытаний новейшего корвета на различных этапах привлекалось до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, ракетоносцы Ту-22М3 Дальней авиации, истребители МиГ-31 и Су-35 ВВО, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

После завершения государственных испытаний и подписания приёмопередаточного акта на корабле будет торжественно поднят Военно-Морской флаг и корвет официально войдет в состав сил Тихоокеанского флота.

Корвет «Громкий» - второй корвет проекта 20380. Егодлина составляет 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысяч тонн, а скорость полного хода - до 27 узлов.

Ранее новейший корвет «Громкий» прибыл на главную базу ТОФ для прохождения испытаний.