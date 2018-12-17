В Минобороны рассказали о готовности инфраструктуры для размещения комплекса «Сармат»

Темпы и объемы работ по созданию инфраструктуры для ВС РФ планируется наращивать. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«За 2017 и 2018 год в эксплуатацию фактически было введено более 7000 различных объектов. Это не только здания, но и сложные сооружения. В рамках госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы мы должны построить и сдать в эксплуатацию порядка 10500 различных объектов», - сказал Иванов.

Он отметил, что одним из приоритетов в работе военно-строительного комплекса, определяемым государством и руководством Минобороны России, является строительство объектов сил и средств ядерного сдерживания.

«За последние годы мы создали современную инфраструктуру для размещения комплексов "Ярс". Уже готова инфраструктура для ракетного комплекса "Сармат". Введены сложнейшие объекты, и уже стоят на боевом дежурстве радиолокационные станции высокой заводской готовности», - сказал замминистра.

По его словам, для ВКС РФ реконструировали 19 аэродромов, а это взлётно-посадочные полосы, стоянки, хранилища и другое. Для ВМФ РФ построили 11 гидротехнических сооружений и 23 объекта береговой инфраструктуры.

Ранее в Минобороны сообщили, сколько военнослужащих будет обеспечено служебным жильем в 2018 году.