Около 100 новых образцов вооружения поступят в РВСН до конца года

Около 100 новых образцов вооружения, в том числе ракеты «Ярс», поступят в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2018 года. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

По его словам, в рамках плана строительства РВСН на 2016-2021 годы в части стратегических войск поступают, в частности, роботизированные комплексы и беспилотники, новые средства связи, инженерная техника, средства радиоэлектронной борьбы.

«До конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения, среди которых ракетные комплексы «Ярс» стационарного и мобильного базирования», - сказал командующий.

Он добавил, что это позволит завершить перевооружение полка в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, продолжить перевооружение Козельского соединения и довести долю современного вооружения в составе группировки РВСН до 70%.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М».