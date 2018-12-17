Командующий РВСН рассказал о сроке выхода в «серию» ракетного комплекса «Авангард»

В настоящее время АО ВПК «НПО Машиностроения» уже приступило к созданию серийных образцов нового ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым оснащением. Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в следующем году. При этом новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, новый ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение существенно будут увеличены боевые возможности группировки прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 1 марта, заявил, что в РФ создана система «Авангард», способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны России сообщило о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков «Авангард».