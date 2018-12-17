В Минобороны раскрыли даты постановки «Сармата» на вооружение российской армии

В рамках государственной программы вооружения российской кооперацией промышленности проводятся работы по созданию нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжелой ракетой. Об этом рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится его предшественник – ракетный комплекс «Воевода».

Также Каракаев сообщил и о статусе готовности ракеты на настоящий момент. Так, уже сегодня успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждена правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, а также проверена работоспособность двигательной установки.

Для проведения летных испытаний активно подготавливается космодром «Плесецк». В ближайшей перспективе начнутся летные испытания комплекса, успешное проведение которых позволит приступить к серийному производству его составных частей.

Ракетный комплекс «Сармат» - российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования. Создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода». Мощность боевых блоков - 800 килотонн. Забрасываемый вес - десять тонн. Как сообщили в Минобороны РФ, по своим боевым и эксплуатационным характеристикам «Сармат» не будет иметь аналогов в мире.

Ранее военный эксперт рассказал, чем «Сармат» может отличаться от «Воеводы».