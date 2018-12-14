Главком ВМФ рассказал о процессе создания в России атомных подлодок пятого поколения

В России ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

«Ученые, проектировщики и кораблестроители за 60 лет прошли уникальный путь и сохранили лучшие традиции подводного кораблестроения, которые сегодня позволяют строить атомные подводные лодки четвертого поколения и вести работу по созданию атомных подводных лодок пятого поколения», - говорится в обращении Королева к участникам научно-исторической конференции, посвященной 60-летию создания атомного подводного флота России.

По словам главкома ВМФ, в ближайшей перспективе основу группировки морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями как по ударному, так и оборонительному потенциалу. Перспективными подводными лодками из состава сил общего назначения ВМФ будут многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана.