Названы сроки выпуска первого бронеавтомобиля «Тигр-2»

Первый образец бронеавтомобиля нового поколения «Тигр-2» будет выпущен весной 2019 года. Об этом «Звезде» рассказали в ООО «Военно-промышленная компания», разрабатывающем данную машину.

«Ориентировочно выпустим весной, если никаких дополнительных изменений Минобороны не внесет», - сообщил представитель компании-разработчика.

О планах по выпуску «Тигра-2» весной 2019 года также сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонном ведомстве. Собеседник агентства отметил, что на сроки изготовления повлияло изменение ряда требований к новой машине со стороны военных.

Как рассказал ранее «Звезде» генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовицкий, бронеавтомобиль «Тигр-2» будет обладать большей грузоподъемностью и повышенной защищенностью от мин и стрелкового оружия. В частности, на испытаниях машины-прототипа ее корпус выдержал обстрел из снайперской винтовки СВД пулями с термоупрочненным сердечником с расстояния 30 метров.