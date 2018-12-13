Совместная комиссия запланировала производство «Калашниковых» и Ка-226Т в Индии

Со следующего года на индийской территории начнется производство автоматов «Калашникова». Это обсудила в ходе заседания российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Как сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, совместная комиссия также подняла тему создания предприятия по производству вертолетов Ка-226Т.

«Обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т», - отметил он.

Фомин рассказал, что стороны детально рассмотрели шаги по налаживанию выпуска российских автоматов в 2019 году, уделив «пристальное внимание качеству послепродажного обслуживания».

«Подписали соглашение о создании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое позволит завершить реструктуризацию межправкомиссии», - добавил замминистра обороны.

Во время переговоров с Нирмала Ситхараман, первой в истории Индии женщиной, занимающей пост главы оборонного ведомства, министр обороны России Сергей Шойгу обсудил и другие аспекты взаимодействия по военной линии, которая является ключевой составляющей стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели. Дело в том, что Россия для Индии является основным источником оборонной продукции.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к долгосрочному военно-техническому сотрудничеству с Индией.