Ударный мини-беспилотник создан в России

Первый малый ударный дрон, способный перехватывать другие беспилотные летательные аппараты и применять фугасные бомбы, создан в России. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на разработчика - научно-производственную фирму «Микран».

«Это ударник малого класса, который может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов, а также реагировать на угрозы, например, минометные точки», - цитирует агентство разработчика.

По словам специалистов «Микрана», беспилотник может применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.

Первый опытный образец аппарата проходит заводские летные испытания. Аппарат получил название «Карнивора».