«Сделано в стране НАТО» - эксперт оценил беспилотники, сбитые над Хмеймимом

Техническое оснащение самодельных беспилотников, которыми террористы пытались атаковать российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии, было произведено в одном из государств, входящих в блок НАТО. Об этом в интервью «Звезде» рассказал разработчик отечественных разведывательных БПЛА «Орлан», заместитель директора ООО «СТЦ» Роман Иванов.

«Боевая начинка сделана на очень высоком уровне и, скорее всего, в одной из стран НАТО», - заявил Иванов.

Он добавил, что террористическая атака с помощью дронов была проведена при участии квалифицированных специалистов.

«Либо у террористов были инструкторы, либо прямо инструкторы и работали. Чтобы за короткое время запустить десять самолетов, снаряженных боеприпасами, нужно иметь хорошие нервы и слаженную команду», - отметил Иванов.

Ранее стало известно, что только в июле-августе 2018 года российские военные на Хмеймиме уничтожили средствами ПВО базы или РЭБ 45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами.

Полную версию интервью смотрите и читайте на сайте «Звезды» в понедельник, 17 декабря.