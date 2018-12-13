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ВКС России получили новую партию Ми-8АМТШ «Терминатор»

14:19 13.12.2018
Вертолеты прошли все виды испытаний, предусмотренных условиями госконтракта, технической документацией и приняты представителями Воздушно-космических сил.
ВКС России получили новую партию Ми-8АМТШ «Терминатор»

Российские воздушно-космические силы получили завершающую в этом году партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба холдига «вертолеты России».

«Часть машин уже прибыли в места постоянной дислокации и задействована в выполнении поставленных перед министерством задач», - подчеркнуто в сообщении холдинга. Вертолет Ми-8АМТШ - глубокая модификация вертолета Ми-8.

Создан для переброски до 37 военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске.

Кроме того, вертолеты имеют возможность применять различные типы вооружения.

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