Названы сроки возобновления постройки фрегатов «Буревестник» для ВМС Индии

Возобновление строительства фрегатов проекта 11356 «Буревестник» для военно-морских сил Индии намечено на 2019 год. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе АО «Прибалтийский судостроительный завод», который занимается постройкой этих кораблей.

«Планируем начать в следующем году», - заявили в пресс-службе.

Ранее о строительстве кораблей в интересах ВМС Индии в интервью «Звезде» рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

Он, в частности, сообщил, что на фрегатах будут установлены газотурбинные агрегаты иностранного производства.

Фрегаты проекта 11356Р/М дальней морской зоны для Военно-Морского Флота России предназначены для борьбы с кораблями и подводными лодками, а также для отражения атак с воздуха как самостоятельно, так и в составе соединения.

В данный момент в составе Черноморского флота приняты три корабля проекта: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».