Шойгу заявил о готовности России к долгосрочному ВТС с Индией

Россия готова к долгосрочному военно-техническому сотрудничеству с Индией. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Готовы к дальнейшему сотрудничеству в военной и военно-технической области на плановой и долгосрочной основе», - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что ни одно государство так тесно не взаимодействует с Индией в области передачи технологий производства вооружения и военной техники, как Россия.

«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества», - отметил Шойгу.

По его словам, оборонная сфера является одним из ключевых направлений российско-индийского сотрудничества, которое интенсивно развивается и сохраняет значительный потенциал.

В качестве примера Сергей Шойгу привел подписанные контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и строительство фрегатов проекта 11356.