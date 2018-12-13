Шойгу заявил о внешнем давлении на Индию по контракту С-400 «Триумф»

Оружейные контракты с Индией были заключены в условиях внешнего противодействия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на 18-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и строительство фрегатов проекта 11356», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что эти контракты подтверждают то, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Дели - основа стратегического двустороннего партнерства. Также на заседании Шойгу объявил о создании рабочей группы по военному сотрудничеству с Индией.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров.

Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.