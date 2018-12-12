Сердце «младшего брата» Су-57: разработчик об авиадвигателях будущего

Александр Ватагин родился 28 января 1957 года в деревне Осетище Шумячского района Смоленской области. С 1985 по 1995 год работал в 40 ГНИИ Министерства обороны. В 1995 году был одним из руководителей первого в России длительного научного эксперимента — двухнедельного гипербарического погружения на глубину 500 метров. Приказом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1991 года за успешное выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм Ватагину присвоено звание Героя Советского Союза. С 2004 года он становится генеральным директором ФГУП «Завод им. В. Я. Климова», а после его акционирования в 2009 году — исполнительным директором ОАО «Климов» в составе Объединенной двигателестроительной корпорации.

За счет чего удалось повысить характеристики двигателя ТВ7-117СМ?

По своим основным характеристикам двигатель ТВ7-117СТ лучше своих предшественников - двигателей ТВ7-117СМ и ТВ7-117С. Достичь больших показателей по мощности и другим основным данным удалось за счет того, что был заложен определенный резерв при закладке двигателя. Кроме того, мы смогли применить новые материалы, и, конечно, конструкция также совершенствуется. Но основное, за счет чего мы сегодня добиваемся повышения характеристик двигателей при их модернизации, это создание суперсовременной системы управления двигателем. Она позволяет даже без серьезных конструктивных изменений достигать лучших показателей.

Сможет ли этот двигатель конкурировать с канадским двигателем PW-127, который также использовался на Ил-114?

Этот двигатель нам не конкурент. Мы по всем основным данным его превосходим. Неслучайно двигатель ТВ7-117В заместил канадский на вертолете Ми-38, что придало машине дополнительные характеристики. Мы считаем, что в данной размерности наш двигатель лучший в мире.

Для тяжелого истребителя пятого поколения создается новый двигатель. Ведутся ли работы по созданию изделия, которое придет на смену РД-33 и его модификации РД-33МК?

Исторически мы занимаемся двигателем для легкого истребителя. Если говорить о работах по созданию истребителя пятого поколения, то это тяжелый истребитель [Су-57 - прим. ред]. Но конечно, мы не остаемся в стороне и считаем, что двигатель РД-33 еще имеет потенциал, и на его базе может быть создан двигатель более современный, который можно будет причислить к двигателям пятого поколения с тягой до 11 тонн. Над этим мы работаем.

Какие работы ведутся по ОВТ, будет ли по Вашему мнению эта разработка востребована в воздушных боях будущего и почему?

Для нас является не понятным вопрос, почему с такой неохотой применяется эта технология. Скажем, для МиГ-29 палубного базирования мы считаем применение ОВТ просто необходимым. Самолет сразу приобретает другие характеристики, это необходимый факт. Мы рассчитывает, что данная опция будет применена, в частности, даже на действующих корабельных «мигах». Тем более, это не требует серьезных изменений конструкции. Отклоняемый вектор тяги широко применяется нашими зарубежными конкурентами на истребителях. В данный момент мы ведем работы в интересах иностранных заказчиков.

Удалось ли полностью избавиться от украинских двигателей и наладить массовое производство ВК-2500?

«Климовым» и целым рядом других предприятий корпорации ОДК проделана колоссальная работа по импортозамещению, которую сложно чем-то измерить. Считаю, что вопрос надо рассматривать шире. Импортозамещение идет не только украинских изделий, но и изделий из других стран. Так, мы заместили самолетную и вертолетную версии двигателя PW-127, заместили агрегаты на РД-33, создали цифровую систему управления, которая заменяет два агрегата, один из которых украинский. Можно сказать, что РД-33 от Украины сегодня не зависит. И это не просто замена. Так как это новая система управления, она дала двигателю новую жизнь и он по многим параметрам стал значительно лучше.

В сентябре появились сообщения об испытаниях двигателя ВК-2500П на вертолете Ми-28НМ. В чем основные преимущества этого изделия?

Основное преимущество перед предшественниками - то, что он имеет противопомпажную систему. Это снимает все вопросы применения любого оружия с этого вертолета. То есть, если без нее возникали сложности при пуске ракет и вообще активном применении оружия (и это касается всех газотурбинных двигателей), то в версии ВК-2500П эта задача решена. И, само собой, мы применили новую систему двигателя, более умную. В основе двигателя ВК-2500 - двигатель ТВ-3, и когда он создавался, не предполагалась его эксплуатация по системе управления ресурсом. Благодаря системе управления, которая не только управляет двигателем, но и получает объективную информацию по его состоянию, мы можем проводить модульный ремонт изделия. Это означает, что целый ряд эксплуатационных вопросов можно будет решить, не снимая двигатель с вертолета, то есть эксплуатационные расходы очень здорово снизятся.

Также в этом году появились сообщения о возможности разработки на базе ВК-2500 нового двигателя для скоростного вертолета. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какой по Вашему мнению будет эта силовая установка. и в чем будет ее основное отличие?

Двигатель ВК-2500ТМ связывает с двигателем ВК-2500 только название. Это принципиально другой двигатель, который проектируется «с нуля». Мы не можем похвастаться тем, что он уже готов, потому что в данный момент нет окончательного решения по платформе о том, что это будет за вертолет. Поэтому окончательного решения нет ни по мощности, ни по облику данного изделия. На сегодняшний день мы продолжаем работы по конструкции, по материалам и целому ряду других технических решений, которые отрабатываются на отдельных агрегатах и узлах двигателя, но мы ждем решения разработчика по скоростному перспективному вертолету. В данный момент [на летающей лаборатории - прим ред.] применяется штатный двигатель ВК-2500, который позволяет разгонять вертолет до 400 км/ч. Это то, что касается машин ОКБ им. Миля. В этом же направлении работает «Камов», он смотрит на двигатель ТВ7. Мы рассчитываем, что в новой модели камовского вертолета, который также будет и скоростным вертолетом, будет применяться двигатель ТВ-7 на первом этапе. В дальнейшем мы планируем этот двигатель совершенствовать. Но модернизация будет проходить уже после того, как двигатель будет привязан к конкретной платформе.

Читайте вторую часть интервью в пятницу на сайте телеканала «Звезда».