Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» заложили в Санкт-Петербурге

В сообщении российского военного ведомства говорится, что ледокол для вспомогательного флота ВМФ РФ заложен в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма "Алмаз"».

«Евпатий Коловрат» может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна – около 30 человек. Автономность плавания – 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной в один метр. Водоизмещение ледокола составит 4 тысячи тонн, длина корпуса - 82 метра, ширина - 19 метров», - подчеркнуто в сообщении.

Евпатий Коловрат — рязанский боярин, воевода и русский богатырь, герой рязанского народного сказания XIII века, времен нашествия Батыя. О подвиге Евпатия рассказано в древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем».