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Подводное супероружие: что делает комплекс «Посейдон» неуязвимым

Лина Давыдова
14:20 12.12.2018
Уникальность комплекса «Посейдон» заключается в наличии ядерной установки и большой глубине погружения. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Фото: Минобороны России

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об уникальности беспилотного подводного комплекса «Посейдон». По его словам, главные преимущества системы состоят в ее технических характеристиках.

«Уникальность комплекса «Посейдон» заключается в его технических характеристиках. Во-первых, это наличие на борту ядерной установки, которая позволяет этому глубоководному аппарату двигаться неограниченное количество морских миль... К тому же глубина его перехода под водой составляет порядка 1 километра. Это та глубина, на которой существующие сонары на тех же американских подводных лодках не позволяют его засечь», - отметил Леонков в программе «Специальный репортаж» на «Звезде».

Океанская многоцелевая система «Посейдон» - это принципиально новый вид морского подводного оружия, основанный на применении беспилотных подводных аппаратов. Благодаря атомной энергетической установке аппарат сможет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине до километра и скорости 110-130 километров в час.

Впервые многоцелевую систему «Посейдон» 1 марта 2018 года представил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию. А название для комплекса выбиралось путем народного голосования на сайте Минобороны России.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.


 

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