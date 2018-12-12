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Испытания жидкостного дыхания на людях могут начаться в России

Павел Настин
13:41 12.12.2018
Эта технология позволит человеку практически без задержки всплывать на поверхность с километровой глубины.
Испытания жидкостного дыхания на людях могут начаться в России
Фото: Сергей Мамонтов, РИА "Новости"

Испытания жидкостного дыхания на людях могут начаться в России в обозримом будущем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя научно-технического совета Фонда перспективных исследований Виталия Давыдова.

«Добровольцы, желающие принять участие в таких испытаниях, есть. Думаю, что испытания жидкостного дыхания с участием человека уже не за горами», - цитирует Давыдова агентство.

По его словам, использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра. Для сравнения Давыдов уточнил, что в обычных условиях подъем человека с глубины 400 метров занимает около 20 суток.

Также данная технология может применяться для предотвращения и лечения баротравм, обеспечения устойчивости организма к перегрузкам. Собеседник агентства отметил, что перспективной областью применения жидкостного дыхания может стать оперативное охлаждение организма для оказания экстренной медицинской помощи.

Впервые публичная демонстрация в России возможностей жидкостного дыхания была проведена в ФПИ в 2017 году. В ходе посещения фонда президентом Сербии Александром Вучичем на стенде проекта жидкостного дыхания ему показали таксу, плавающую в сосуде с инновационным раствором. Животное чувствовало себя нормально, хотя и непривычно для зрителей снаружи.

Подобные эксперименты проводились в разных странах еще в 70-80-е годы ХХ века. Однако на текущий момент научные лаборатории дошли лишь до клинических испытаний частичной жидкостной вентиляции легких. Основной проблемой этого направления, по мнению специалистов, является недостаточная мощность легких для перегонки жидкостей.

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