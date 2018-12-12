Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Названо главное преимущество комплекса «Авангард»

Константин Сивков
13:33 12.12.2018
В мире пока нет систем, подобных российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард»
Фото: Минобороны России

Систем, подобных российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард», нет ни у одной страны мира. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

«Главное преимущество состоит в том, что она (ракета - прим. ред) идет по настильной траектории, она маневрирует в процессе полета. За счет этого она становится фактически непоражаемой для систем противоракетной обороны... Пока в мире подобных систем нет. Американские баллистические ракеты идут по обычной баллистической траектории», - объяснил Сивков в программе «Специальный репортаж» на «Звезде».

«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Впервые «Авангард» был представлен Владимиром Путиным в ходе его послания к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Российский президент подчеркнул, что новейший российский комплекс станет неуязвимым для средств ПВО.

По словам Владимира Путина, «Авангард» поступит на вооружение уже в ближайшее время.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.12.2018, 10:10
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Дата12.12.2018, 12:09
Шойгу раскрыл секрет успеха российских военных на «АрМИ»
Дата12.12.2018, 12:58
Овечкин обошел Буре по количеству хет-триков в НХЛ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата12.12.2018, 14:20
Подводное супероружие: что делает комплекс «Посейдон» неуязвимым
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.