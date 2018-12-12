Масштабная модернизация техники ВДВ запланирована в Минобороны РФ

Модернизация почти 600 боевых машин десанта БМД-2 начнется в Воздушно-десантных войсках. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВДВ планируют начать глубокую модернизацию около 600 БМД-2. Начало активных мероприятий по модернизации БМД-2 до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М предусмотрено с 2021 года», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые машины, прошедшие глубокую модернизацию, останутся авиадесантируемыми и будут выполнять задачи в составе парашютно-десантных подразделений ВДВ.

Модернизированные БМД-2 оснастят обновленным противотанковым ракетным комплексом, современным цифровым комплексом разведки, управления и связи. Боевые машины десанта получат интегрированную автоматизированную систему управления в тактическом звене, а также автомат сопровождения цели для стрельбы различными типами оружия днем и ночью, с ходу и на плаву.