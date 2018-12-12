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Летчики-испытатели приступили к интенсивным полетам на истребителях МиГ-35

Наталья Вальханская
05:00 12.12.2018
Полеты на многофункциональных авиакомплексах МиГ-35 проводятся в условиях максимально приближенных к боевым, в том числе в реальной помеховой обстановке.

В Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ экипажи осваивают многофункциональные авиационные комплексы МиГ-35 и МиГ-35УБ.

На сегодняшний день летчики авиацентра совместно со специалистами корпорации «МиГ» уже оценили работоспособность ряда систем вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также элементов бортового радиоэлектронного оборудования.

«В активной фазе проверок находится комплексная система управления. Самолеты выполняют полеты на проверку аэродинамической устойчивости и маневренных характеристик», - сообщили в Министерстве обороны России.

В условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия средств РЭБ устойчивость работы бортового радиоэлектронного оборудования МиГ-35 подтвердила свою эффективность во всех эксплуатационных диапазонах.

В ходе интенсивных полетов экипажи самолетов с помощью современных бортовых радиолокационных станций успешно обнаруживали наземные и воздушные цели, как по внешнему целеуказанию, так и с помощью бортовых средств.

«Отдельное внимание уделялось оценке эффективности функционирования систем наведения и управления вооружением, проводилась проверка возможностей и характеристик обнаружения бортовой оптико-локационной станцией воздушных, наземных и надводных целей во всех эксплуатационных режимах», - добавили в ведомстве.

Полеты проводятся в условиях максимально приближенных к боевым, в том числе в реальной помеховой обстановке.

В августе 2018 года в рамках выставки «Армия-2018», проведенной в парке «Патриот», Минобороны России подписало контракт на поставку первой серийной партии самолетов МиГ-35 в интересах ВКС России. В настоящее время корпорация «МиГ» завершает окончательную сборку первой партии самолетов и готовится к проведению их приемо-сдаточных испытаний.

Авиационный комплекс МиГ-35 создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника, способен поражать как воздушные, так и надводные и наземные цели.

Самолет способен выполнять сложные задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя, что является одним из основных требований к авиационным комплексам пятого поколения.

Все подробности о том, как летчики-испытатели проверяют возможности МиГ-35 вы увидите в программе «Военная приемка». Съемочная группа «Звезды» отправилась в закрытый государственный летный испытательный центр в Астраханской области, чтобы выяснить, почему в армии так хотят эти новейшие истребители. Впервые на телевидении будут показаны полеты МиГ-35 так близко.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» «МиГ-35. Рождение легенды» в воскресенье, 16 декабря, в 09.55 на телеканале «Звезда».

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