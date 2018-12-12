На РСК «МиГ» внедрили новую систему производства

Новая система производства позволит контролировать себестоимость продукции. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал генеральный директор АО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» Илья Тарасенко.

«Мы внедрили новую систему управления производством, которая предполагает управление производством с точки выдачи документации до проведения испытаний», - рассказал Тарасенко.

По его словам, эта система позволяет контролировать и весь цикл производства, и качество конечного изделия.

«Самолет состоит из шестидесяти тысяч деталей. Каждая будет иметь свой штрихкод, свое место в этой системе. Мы полностью будем контролировать себестоимость от маленькой гайки до всего самолета», - подчеркнул Тарасенко.

МиГ-35 разработан на базе истребителя МиГ-29. Его отличительной особенностью является новый комплекс бортового оборудования, а также увеличенная полезная нагрузка и дальность полета.

Это позволяет считать МиГ-35 полноценной многофункциональной машиной, которая может вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Также съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять эксклюзивные кадры полета истребителей в нескольких метрах от транспортника, что было сделано впервые.

Все подробности о том, как летчики-испытатели проверяют возможности МиГ-35 вы увидите в программе «Военная приемка». Съемочная группа «Звезды» отправилась в закрытый государственный летный испытательный центр в Астраханской области, чтобы выяснить, почему в армии так хотят эти новейшие истребители. Впервые на телевидении будут показаны полеты МиГ-35 так близко.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» «МиГ-35. Рождение легенды» в воскресенье, 16 декабря, в 09.55 на телеканале «Звезда».