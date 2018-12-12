Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съемка

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном новейшему истребителю МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять взлет самолета, который был совершен на режиме форсажа практически вертикально.

На кадрах видно, как МиГ-35, оторвавшись от земли, резко взлетает вверх, после чего совершает вираж.

Стоит отметить, что ролик подобного взлета истребителя МиГ-29 несколько лет назад набрал в Сети несколько сот тысяч просмотров.

Причина, по которой истребитель способен совершать такой маневр, кроется в его тяговооруженности, значение которой составляет 1,09 кгс/кг. Проще говоря, тяга двух двигателей больше, чем вес самолета.

Также в новом выпуске программы «Военная приемка» впервые были сняты кадры полета истребителя с воздуха и посадка на ВПП.

МиГ-35 разработан на базе истребителя МиГ-29. Его отличительной особенностью является новый комплекс бортового оборудования, а также увеличенная полезная нагрузка и дальность полета.

Это позволяет считать МиГ-35 полноценной многофункциональной машиной, которая может вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Презентация самолета состоялась в 27 января 2017 года, в этом же году он был представлен на авиасалоне «МАКС-2017».

Более подробную информацию о МиГ-29 и МиГ-35 можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.

Все подробности о том, как летчики-испытатели проверяют возможности МиГ-35 вы увидите в программе «Военная приемка». Съемочная группа «Звезды» отправилась в закрытый государственный летный испытательный центр в Астраханской области, чтобы выяснить, почему в армии так хотят эти новейшие истребители. Впервые на телевидении будут показаны полеты МиГ-35 так близко.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» «МиГ-35. Рождение легенды» в воскресенье, 16 декабря, в 09.55 на телеканале «Звезда».