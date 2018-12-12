Кадры ювелирной посадки новейшего истребителя МиГ-35

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном новейшему истребителю МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять приземление двух самолетов, при этом один из них сел на взлетно-посадочную полосу, а второй имитировал посадку, пройдя прямо над ней с выпущенными шасси.

Также в выпуске съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять эксклюзивные кадры полета истребителей в нескольких метрах от транспортника, что было сделано впервые.

МиГ-35 - истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Самолет является глубокой модификацией МиГ-29, способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Презентация МиГ-35 состоялась в 27 января 2017 года, в этом же году самолет был представлен на авиасалоне «МАКС-2017».

На форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку самолетов для российской армии.

Более подробную информацию о МиГ-29 и МиГ-35 можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.

Все подробности о том, как летчики-испытатели проверяют возможности МиГ-35 вы увидите в программе «Военная приемка». Съемочная группа «Звезды» отправилась в закрытый государственный летный испытательный центр в Астраханской области, чтобы выяснить, почему в армии так хотят эти новейшие истребители. Впервые на телевидении будут показаны полеты МиГ-35 так близко.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» «МиГ-35. Рождение легенды» в воскресенье, 16 декабря, в 09.55 на телеканале «Звезда».