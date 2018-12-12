Первая воздушная съемка новейших истребителей МиГ-35: эксклюзивные кадры

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось впервые заснять полет новейших истребителей с рампы транспортного самолета.

На кадрах МиГ-35 совершают сложные маневры в непосредственной близости от транспортника. При этом на части видео они несут по четыре корректируемые авиационные бомбы калибра 500 килограммов с головкой самонаведения.

МиГ-35 разработан на базе истребителя МиГ-29. Его отличительной особенностью является новый комплекс бортового оборудования, а также увеличенная полезная нагрузка, дальность полета. Это позволяет считать МиГ-35 полноценной многофункциональной машиной, которая может вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Презентация самолета состоялась в 27 января 2017 года, в этом же году он был представлен на авиасалоне «МАКС-2017».

На форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку самолетов для российской армии.

Более подробную информацию о МиГ-29 и МиГ-35 можно узнать в статье об истории создания и боевом применении самолета.

Все подробности о том, как летчики-испытатели проверяют возможности МиГ-35 вы увидите в программе «Военная приемка». Съемочная группа «Звезды» отправилась в закрытый государственный летный испытательный центр в Астраханской области, чтобы выяснить, почему в армии так хотят эти новейшие истребители. Впервые на телевидении будут показаны полеты МиГ-35 так близко.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» «МиГ-35. Рождение легенды» в воскресенье, 16 декабря, в 09.55 на телеканале «Звезда».