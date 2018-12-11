Сотый истребитель поколения 4++ Су-35 выпущен в России

Сотый истребитель поколения «4++» Су-35С выпущен в России. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«На Комсомольском-на-Амуре филиале ПАО "Компания "Сухой" состоялась торжественная передача в эксплуатацию завершающей в 2018 году партии самолетов Су-35С для Министерства обороны РФ, в числе которых был передан сотый выпущенный самолет этого типа», - говорится в сообщении.

Участники мероприятия отметили, что самолет Су-35, обладающий великолепной боевой эффективностью, стал своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57.

Су-35С является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Истребитель способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С». Он обладает продвинутой кабиной летчика с широкоугольным индикатором на фоне лобового стекла, передовыми электрооптическими системами с повышенной дальностью обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей.