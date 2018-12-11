Новейшие барокомплексы «Спаситель» переданы ВМФ России

Новейшие водолазные барокомплексы «Спаситель» и гипобарические модули «Эдельвейс» получили подразделения ВМФ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На снабжение флотов активно поступают барокомплексы "Спаситель". Данные комплексы позволяют проводить лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, оксигенобаротерапию, баротерапию различными дыхательными смесями», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что такие комплексы уже поступили в пункты базирования сил Северного флота - в Гаджиево и Североморске, Тихоокеанского флота - в Вилючинске и Владивостоке, а также Балтийского флота - городе Санкт-Петербурге и Черноморского флота - в Севастополе.

Барокомплекс «Спаситель» предназначен для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, научных исследований в области поисково-спасательной техники и оказания экстренной помощи.

Гипобарический барокамерный модуль «Эдельвейс» поступил в в Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске. В Минобороны пояснили, что оснащение данными комплексами морской авиации позволит на новом технологическом уровне решить вопросы и врачебно-летной экспертизы, и высотных тренировок летного состава. В ближайшие годы планируется оснащение такими комплексами всех флотов.