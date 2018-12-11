Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Новейшие барокомплексы «Спаситель» переданы ВМФ России

Павел Настин
15:27 11.12.2018
Оборудование предназначено для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, научных исследований в области поисково-спасательной техники и оказания экстренной помощи.
Новейшие барокомплексы «Спаситель» переданы ВМФ России
Фото: Игорь Зарембо, РИА "Новости"

Новейшие водолазные барокомплексы «Спаситель» и гипобарические модули «Эдельвейс» получили подразделения ВМФ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На снабжение флотов активно поступают барокомплексы "Спаситель". Данные комплексы позволяют проводить лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, оксигенобаротерапию, баротерапию различными дыхательными смесями», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что такие комплексы уже поступили в пункты базирования сил Северного флота - в Гаджиево и Североморске, Тихоокеанского флота - в Вилючинске и Владивостоке, а также Балтийского флота - городе Санкт-Петербурге и Черноморского флота - в Севастополе.

Барокомплекс «Спаситель» предназначен для обеспечения водолазных и тренировочных спусков, научных исследований в области поисково-спасательной техники и оказания экстренной помощи.

Гипобарический барокамерный модуль «Эдельвейс» поступил в в Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске. В Минобороны пояснили, что оснащение данными комплексами морской авиации позволит на новом технологическом уровне решить вопросы и врачебно-летной экспертизы, и высотных тренировок летного состава. В ближайшие годы планируется оснащение такими комплексами всех флотов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.12.2018, 02:31
Российские космонавты впервые вскроют обшивку корабля в открытом космосе
Дата11.12.2018, 13:55
Встреча представителей военных ведомств России и Израиля состоится в Москве
Дата10.12.2018, 11:31
«Яндекс» назвал самого популярного человека года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата11.12.2018, 07:50
«От Украины это не зависит»: глава ОСК рассказал об импортозамещении в кораблестроении
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:40 В стране и мире
ГИБДД решила усложнить правила сдачи экзаменов на права
15:27 ОПК
Новейшие барокомплексы «Спаситель» переданы ВМФ России
15:12 В стране и мире
Видео
Пережили потоп: жилой дом в Кунцево залило кипятком
15:00 В стране и мире
Получившего серьезные травмы ведущего НТВ ночью выставили из больницы в Мюнхене
14:24 В стране и мире
Видео
Путин открыл памятник Солженицыну в Москве
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Спорткар на огромной скорости влетел в автомобиль с прицепом в Екатеринбурге: видео
Видео
Басурин сделал экстренное заявление для жителей ДНР и ЛНР
Отшельница Агафья отправила сигнал о помощи
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
«Трансформер» из Lada и Hyundai обнаружили в Тольятти
В Госдуме признали ЕГЭ ущербным
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.