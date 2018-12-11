Сервисный центр по ремонту российских вертолетов открылся в Перу

В столице Перу Лима открылся сервисный центр по обслуживанию и ремонту российских вертолетов. Об этом сообщает пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

В сообщении холдига подчеркнуто, что в ближайшие пять лет запланирован ремонт порядка 40 вертолетов, а всего в регионе эксплуатируется более 100 российских винтокрылых машин.

Ми-17 - глубокая модификация среднего российского двухдвигательного вертолета Ми-8. Всего не вооружении ВВС Перу стоит 14 таких вертолетов, а также 4 Ми-8, 10 Ми-35 и 6 Ми-24.

Ранее в ходе мирового демотура во Вьетнаме были продемонстрированы возможности новейших вертолетов Ми-171А2 и Ансат.