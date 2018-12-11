Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Сервисный центр по ремонту российских вертолетов открылся в Перу

Александр Пешков
12:02 11.12.2018
На предприятии будет проходить ремонт гражданских и военных вертолетов Ми-17.
Сервисный центр по ремонту российских вертолетов открылся в Перу
Фото: Константин Семенов, ТРК Звезда

В столице Перу Лима открылся сервисный центр по обслуживанию и ремонту российских вертолетов. Об этом сообщает пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

В сообщении холдига подчеркнуто, что в ближайшие пять лет запланирован ремонт порядка 40 вертолетов, а всего в регионе эксплуатируется более 100 российских винтокрылых машин.

Ми-17 - глубокая модификация среднего российского двухдвигательного вертолета Ми-8. Всего не вооружении ВВС Перу стоит 14 таких вертолетов, а также 4 Ми-8, 10 Ми-35 и 6 Ми-24.

Ранее в ходе мирового демотура во Вьетнаме были продемонстрированы возможности новейших вертолетов Ми-171А2 и Ансат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.12.2018, 02:31
Российские космонавты впервые вскроют обшивку корабля в открытом космосе
Дата11.12.2018, 11:45
В Минобороны РФ призвали жестче контролировать раздачу гумпомощи в лагере Рукбан
Дата10.12.2018, 11:31
«Яндекс» назвал самого популярного человека года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата11.12.2018, 07:50
«От Украины это не зависит»: глава ОСК рассказал об импортозамещении в кораблестроении
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:18 В стране и мире
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
11:53 В стране и мире
Глава минобороны Греции попросил у жителей страны денег на постройку флота
11:40 В стране и мире
Видео
Опрос показал, как украинцы относятся к разрыву договора о дружбе с Россией
10:53 В стране и мире
Видео
Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановлено после масштабного сбоя
08:14 Армия
Видео
Опубликованы кадры скоростной стрельбы из минометов «Сани»
События дня
События дня
«Новая Звезда-2019»
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире построили в Китае
Видео
Басурин сделал экстренное заявление для жителей ДНР и ЛНР
Отшельница Агафья отправила сигнал о помощи
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
«Трансформер» из Lada и Hyundai обнаружили в Тольятти
В Госдуме признали ЕГЭ ущербным
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.