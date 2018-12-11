«От Украины это не зависит»: глава ОСК рассказал об импортозамещении в кораблестроении

Российские аналоги украинских корабельных энергоустановок, стопроцентное выполнение гособоронзаказа на 2018 год и завершение процессов импортозамещения в кораблестроении - об этом, а также о многом другом рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в рамках интервью программе «Новости. Главное». Предлагаем читателям его полную версию.

Какие двигатели сейчас испытывают на заводе НПО «Сатурн» в Рыбинске?

Речь идет о газотурбинном агрегате для фрегатов, которые строятся на «Северной верфи». Это машина М-90, которая должна стать сердцем для кораблей проекта 22350. Фрегат «Адмирал Касатонов» оснащен украинским агрегатом, а следующий корабль, получивший серийный номер 924, будет оснащен агрегатом, который изготовят на «Сатурне».

Как обстоит дело с кораблями, которые строят на калининградском заводе «Янтарь» по заказу ВМС Индии, для них нашлась замена двигательным установкам?

На сегодняшний день они находятся в наполовину построенном состоянии. С учетом того, что Рособоронэкспортом вместе с нами был подписан контракт на поставку этих изделий для ВМС Индии, то мы рассчитываем, что проблему с газотурбинными агрегатами можно будет решить с помощью наших иностранных партнеров для их конечного применения на продукции, которая будет изготовлена исключительно для Индии.

Как вы решили проблему импортозамещения при производстве военной продукции?

В продукции военного назначения мы практически закончили все процессы импортозамещения, за исключением поставщиков второго и третьего уровня и, пожалуй, электронной компонентной базы, которая используется в приборах, датчиках и иных электрических системах. Это в основном не зависит от Украины. Часть импортозамещения касается американских и европейских компонентов. Есть три подхода к импортозамещению. Первый - создавать страховые запасы, как это делают наши коллеги в приборных компаниях, которые производят различные блоки и системы управления. Второй подход - диверсификация источников поставки. А третий - получение собственного продукта, который будет выпускаться серийно и иметь возможность для дальнейшего улучшения, развития и модернизации.

Как продвигается разработка аналогов украинских двигательных установок?

По результатам испытаний мы получили некий прирост по коэффициенту полезного действия. С точки зрения затрат - пока мы получили продукт несколько дороже украинского, но при этом, если брать программу целиком, она получается экономически эффективной и выгодной.

Какие двигательные установки получат российские неатомные подлодки в будущем?

С помощью Минпромторга разработаны перспективные облики и прототипы двигателей следующего поколения. Если говорить об экологических классах, то это TIR-4. Если за базу принимать пиковое давление - оно приближается к 2000 бар, а топливная экономичность находится на уровне мировых аналогов. Это ровно то, что нужно нашему потребителю.

Расскажите о стелс-покрытии для кораблей, которое производится в России?

Это не просто покрытие, это конструктивный инструмент и материалы, из которых изготовлена надстройка. До последнего момента там существовали отдельные компоненты, которые мы покупали за рубежом. Но на сегодняшний день мы научились все делать сами, за исключением пенополистирола, который находится на финальной стадии постановки на производство. Это стекловолокно, базальтовое волокно, препреги углепластиковых композитов, смолы и затвердители. и здесь импортозамещение подходит к своему завершению.

Работают ли на предприятиях ОСК украинские кораблестроители?

Всех, кто переехал в Россию и обратился за гражданством, мы приняли в свою семью и каждый из них находится на своем месте. А производственникам на Украине я могу только посочувствовать, потому что в нынешней ситуации происходящее не добавляет украинским предприятиям «здоровья» и производственной мощи.

Как планируется модернизировать двигательные установки фрегатов проекта 22350, на которых сейчас установлены украинские агрегаты?

В России есть как минимум три предприятия, которые специализируются на этой работе, включая наш Кронштадтский морской завод, который успешно делает определенные типы газотурбинных агрегатов. Всю компонентную базу мы договорились производить на «Сатурне». Большинство газотурбинных агрегатов, за исключением совсем новых, через 10-15 лет будут подлежать замене, поэтому мы за счет этих трех предприятий планируем закрыть потребность в них Военно-морского флота.

Как предприятия ОСК выполнили гособоронзаказ на этот год?

С учетом всех произведенных корректировок гособоронзаказ 2018 года по новому строительству нами должен быть выполнен на 100%. В этом году мы передали все долги прошлого года, в частности - большой десантный корабль «Иван Грен» и разведывательный корабль «Иван Хурс», сданы судно связи и судно снабжения «Эльбрус», фрегат «Адмирал Горшков», тральщик «Иван Антонов», буксир Астраханского завода. На Амурском заводе завершает испытания корвет, надеемся, что он будет передан до конца года ВМФ России. Следующий БДК «Петр Моргунов», который строится на заводе «Янтарь», будет сдан на будущий год. Что касается ремонта, то у нас одна лодка месяца на четыре «переползет» на 2019 год и то в силу того, что были выявлены дополнительные работы и дефектация показала, что требуется сделать ремонт еще ряда узлов и агрегатов в дополнение к тому, что было в первоначальном плане.