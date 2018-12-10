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ВМФ получит новые корабли дальней морской зоны в ближайшие пять лет

Александр Пешков
16:21 10.12.2018
В ближайшие пять лет военно-морской флот получит корабли крупного водоизмещения, созданные для дальних морской и океанской зон.
ВМФ получит новые корабли дальней морской зоны в ближайшие пять лет
Фото: Минобороны РФ

В ближайшее время флот получит фрегаты того же типа, что «Адмирал Горшков», и большие десантные корабли типа «Иван Грен». Об этом сообщил в понедельник начальник управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Он подчеркнул, что в настоящее время для ВМФ развернуто серийное строительство кораблей ближней морской зоны нового поколения. Параллельно ведется проектирование кораблей дальней морской зоны.

По словам Тряпичникова, серийное производство кораблей крупного водоизмещения дальней морской зоны будет развернуто в ближайшее время.

Так, в ближайшие пять лет в состав флота войдут большие десантные корабли проекта 11711 и фрегаты проекта 22350.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация разработала для Военно-Морского Флота России проект универсальных боевых кораблей, которые смогут совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля. 

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