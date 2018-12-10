Плавучая атомная станция будет отправлена на Чукотку в марте

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» будет отправлен из Мурманска в порт Певек на Чукотке в марте следующего года. Об этом сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

«Дальше передадим готовое решение коллегам из "Росатома" для использования по прямому назначению», - сказал Рахманов.

Второго ноября сообщалось, что сотрудники концерна Росэнергоатом успешно запустили на ПАТЭС ядерный реактор.

После окончательного введения в эксплуатацию энергоблок обеспечит электричеством портовые города, газовые, а также нефтяные платформы в открытом море. Срок его службы составляет до 40 лет.