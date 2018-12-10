Названа причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

В Объединенной судостроительной корпорации назвали причину пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин». По данным главы «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова, ей стал человеческий фактор.

«Произошла нештатная ситуация. Был взрыв. Мы предполагаем, что причина в человеческом факторе. В конечном итоге разберется следствие, кто в итоге виноват в этом пожаре», - сказал он.

Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел 27 ноября. Было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, ущерб оценивается в сумму 150 миллионов рублей.