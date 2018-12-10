ВМФ России получит новейший противоминный корабль до конца года

Новый корабль противоминной обороны «Иван Антонов» будет сдан ВМФ России до конца года. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«У нас в финальной стадии испытаний, и, мы надеемся, 14 декабря будет подписан акт на "Громком", и "Антонов" у нас на финальной стадии, чуть-чуть совсем осталось», - сказал Рахманов.

Ранее в Севастополе состоялась торжественная церемония по приему в состав флота Малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» проекта 21631.