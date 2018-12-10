В ходе последнего запуска «Союза» была испытана новейшая система телеметрии

Комплекс «Астра-06» впервые применили в качестве дополнительного оборудования. Он передавал быстро меняющиеся параметры носителя и одновременно сам проходил летные испытания.

Премьера оказалась успешной, в будущем «Астру» планируют устанавливать на перспективные российские ракеты.

«Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем стартовал с Байконура 3 декабря. С его помощью на орбитальную станцию отправились наш соотечественник Олег Кононенко, канадец Дэвид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.