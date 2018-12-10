«Адмиралтейские верфи» построят аппарат для погружения в марианскую впадину
Предприятие также проведет модернизацию имеющихся в РФ глубоководных аппаратов.
Фото: Mao Siqian, Xinhua gl0oballook
Аппарат для погружения в Марианскую впадину построят на «Адмиралтейских верфях». Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Александр Бузаков.
«Мы приняли предложение о строительстве аппарата для погружения в Марианскую впадину», - заявил Бузаков.
Он добавил, что "Адмиралтейские верфи" также модернизируют имеющиеся в России глубоководные аппараты.
Ранее известный российский путешественник Федор Конюхов на церемонии вручения госнаград в Кремле попросил у президента РФ Владимира Путина помощи в организации погружения в Марианскую впадину.