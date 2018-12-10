Новый корабль с «Калибрами» вошел в состав Черноморского флота

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 оснащен крылатыми ракетами «Калибр», имеет увеличенное водоизмещение. Основная задача МРК - охрана и защита экономической зоны государства, однако они могут быть использованы и для нанесения ударов по наземным целям, что показал опыт применения этих кораблей в ходе военной операции в Сирии.

В данный момент на вооружении Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии стоят 7 кораблей проекта, еще четыре находятся в стадии строительства.

ОКР «Калибр» — российские крылатые ракеты, которые могут быть использованы как для ударов по наземным целям, так и по кораблям и подводным лодкам.

Дальность стрельбы ракетами «Калибр» по морским целям составляет около 370 км, по наземным — 2600 км.