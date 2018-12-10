Названы сроки запуска космического спутника на ракете «Тополь»

В случае возобновления программы «Старт-1», первый запуск может состояться в 2022 году, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия Соломонова.

Соломонов подчеркнул, что работы по этой тематике не велись примерно 10 лет и их нужно «реанимировать», для чего необходима отдельная опытно-конструкторская работа.

Ракета создана для вывода малогабаритных космических аппаратов на низкие околоземные орбиты, в том числе по коммерческим заказам.

Ракеты запускались с 1-го ГИК и космодрома «Свободный» со стартовых мобильных комплексов. Всего с 1993 по 2006 год было совершено семь пусков.