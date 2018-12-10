ВКС получили новый самолет ДРЛО А-50

Воздушно-космические силы получили новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщает пресс-служба ТАНТК имени Г. М. Бериева.

Ранее о том, что в 2018 году ВКС получат два самолета А-50, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

А-50У - модернизированный вариант самолета А-50, который отличается новым радиотехническим комплексом с улучшенными параметрами. Это оборудование позволяет в том числе обнаруживать низколетящие сверхзвуковые цели, вертолеты в условиях работы средств РЭБ.

А-50 построен на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76. Его дальнейшим развитием станет самолет ДРЛО А-100 «Премьер», который совершил первый полет в ноябре текущего года.