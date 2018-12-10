В России разработают вертолет-амфибию дальнего действия для ВМФ РФ

Разработка нового патрульного самолета для морской авиации ВМФ России завершится в 2020-х годах. Об этом рассказал начальник Морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

«На втором этапе (2021-2030 годы) будут продолжены модернизация всего парка самолетов и вертолетов Морской авиации и переоснащение самолетов истребительно-штурмовой авиации берегового базирования, будет начато серийное производство перспективного авиационного патрульного комплекса», - поделился Кожин.

Еще экс-глава ВМФ Виктор Чирков в период своего командования говорил, что проект перспективного самолета должен заменить действующие противолодочные Ту-142М3.

Также к 2030 году морская авиация получит палубный боевой вертолет и многоцелевой вертолет корабельного и берегового базирования. Новая техника поступит на вооружение в рамках программы обновления парка самолетов и вертолетов морской авиации.

Пока разрабатываются новые машины, флот будет модернизировать существующие вертолеты. Кожин сообщил, что сейчас проходит плановое перевооружение противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок вертолета Ка-27 на новые вертолеты Ка-27М.

Помимо данных разработок, в период с 2021 по 2030 годы в арсенале морской авиации появятся корабельные самолеты дальнего радолокационного обнаружения (ДРЛО) и палубные беспилотники. Кожин уточнил, что развитие морской авиации ВМФ России будет проходить в три этапа: до 2021 года будет проводиться модернизация существующих образцов, с 2021 по 2030 начнется вооружение новой военной техникой, а после 2030 года продолжится развитие перспективной военной техники.

Кожин добавил, что в период с 2031 по 2050 года будет создан поисково-спасательный вертолет-амфибия дальнего действия для Арктики.