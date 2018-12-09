Петербургский завод «Звезда» в рекордные сроки освоил производство сложнейших деталей для техники

В Советском Союзе практически все заводы двигателестроения для оборонки находились на территории Украинской Республики. После развала Союза они там и остались, а после долгие годы Россия покупала силовые установки у ближайшего соседа. Когда отношения испортились, строительство целых серий новейших российских боевых кораблей могло оказаться под угрозой срыва, однако российская промышленность справилась самостоятельно.

Для изготовления весьма внушительного агрегата в Санкт-Петербурге пришлось практически с нуля построить целое производство: петербургский завод «Звезда» уже более 70 лет специализируется на выпуске судовых дизелей, но этот проект стал настоящим вызовом. Редукторы с подшипниками скольжения для высокоскоростных двигателей никогда не производились в России. Несмотря на то что это сложнейшие агрегаты, освоить полный цикл - от разработки до серийного производства - здесь смогли всего за четыре года.

«В данном изделии порядка 3,5 тысячи номенклатурных позиций. И все это пришлось заново конструировать из ТЗ, где есть только параметры - вес и мощность редуктора. Все остальные детали мы должны были сконструировать, произвести, а дальше уже именно изготовить», - рассказал исполнительный директор ПАО «Звезда» Кирилл Куклинский.

Газотурбинные двигатели с редукторами из Санкт-Петербурга собирают в Рыбинске. В итоге на самые современные российские фрегаты и корветы скоро начнут устанавливать силовые установки из полностью отечественных комплектующих, чьи показатели лучше, чем у украинских аналогов.

На испытательном стенде продемонстрирован газотурбинный двигатель для новейшего военно-транспортного самолета Ил-112. Крайне надежный и экономичный агрегат мощностью более трех тысяч лошадиных сил - это последняя разработка компании «Климов». Причем на его основе здесь создали целое семейство двигателей - не только для самолетов, но и для вертолетов и кораблей.

«То, что удалось всем специалистам предприятия, - это создать суперумную систему управления. За счет этого мы планируем на всех перспективных разработках получать лучший результат, чем не имея ноу-хау в этом направлении», - сообщил исполнительный директор ОАО «Климов» Александр Ватагин.

Изначально новейший вертолет Ми-38 проектировали под канадские силовые агрегаты, но в силу понятных причин пришлось срочно искать замену в России. На первых опытных машинах уже стоят двигатели из Петербурга, и они лучше по всем показателям.

Вертолетные двигатели ВК-2500 можно назвать самыми массовыми, их на предприятии выпускается больше всего, поскольку они подходят для большинства российских вертолетов. Эта разработка пришла на замену украинским силовым агрегатам. За крайне короткий срок специалистам «Климова» удалось не только сконструировать, но и наладить массовое серийное производство современных двигателей. Выручила дальновидность руководителей предприятия, входящего в корпорацию «Ростех»: к замещению иностранных силовых установок здесь начали готовиться еще до того, как это стало необходимостью.

У грозных «Тигров» уже несколько лет как ярославское «сердце». Изначально мощные бронеавтомобили для спецназа проектировались под американские дизели. Но после замены моторов на отечественные «хищники» только выиграли: они стали всеядными, что уже доказано на экстремальных испытаниях - тогда одновременно решили залить в баки и бензин, и дизель. В результате двигатели работают надежно и ровно, как и вся российская оборонка.